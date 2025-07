Pd, la mossa dopo il disastro della Festa dell'Unità a Fiesole: sono disperati

Il Partito democratico corre ai ripari. O almeno ci provano. Dopo la figuraccia a Fiesole, i dem puntano su Firenze. Al centro l'80esima Festa dell'Unità. Igor Taruffi, l'uomo dell'organizzazione di assoluta fiducia della segretaria Elly Schlein, sarà nel capoluogo toscano impegnato in una serie di sopralluoghi in zone diverse della città, per valutare se sia possibile allestire lì palco e stand di quest'anno.

E la località non è stata individuata a caso. Si trova infatti in quella Toscana che va al voto per le Regionali in autunno e poi risponde alle polemiche della settimana scorsa sulla festa dell'Unità di Fiesole, a dieci chilometri dal capoluogo toscano. Quest'ultima è saltata dopo oltre settant'anni di onorato servizio per carenza di militanti. L'alternativa, nel caso in cui insorgano problemi di organizzazione, è l'Emilia-Romagna. La rossa Bologna potrebbe farsi carico anche di questo anniversario.