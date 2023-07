Daniele Luttazzi riceve una lettera-choc: "Per cosa paga le escort mio marito. Secondo lei..."

23 luglio 2023 a

a

a

Strane lettere, quelle ricevute da Daniele Luttazzi. Lettere a cui risponde in una rubrica che cura sul Fatto Quotidiano. Dunque, bando alle ciance: ecco cosa gli scrive una lettrice.

"Caro Daniele, mio marito ha bisogno di fare sesso continuamente, ma io ho appena partorito e non mi va - va dritta al punto la disinibita signora -. Così si è messo a guardare video por*** sul web. E fin qui passi. Ma l’altro giorno ho visto che pagava per delle sessioni video live con delle escort. Secondo lui non c’è alcuna differenza fra pagare sessioni video private e guardare video porno gratis, dato che in entrambi i casi non sta facendo sesso per davvero. Io invece credo che interagire con delle escort sia molto diverso dal guardare video porno. Mi sta tradendo o no? Sono confusa". Questa la domanda posta da tale Roberta S.

Frase sconnesse e insulti a raffica: Cav, l'imbarazzante valanga d'odio di Travaglio

Strepitosa la risposta di Luttazzi: "Certo che ti sta tradendo, ma il problema non è il tradimento, è il matrimonio. Il matrimonio è cultura; il sesso, natura. Il sesso ha a che fare col desiderio, cioè con una mancanza (desideri quello che ti piace e non hai). Il matrimonio, invece, impone il sesso per legge (il dovere coniugale): una forzatura che alla lunga non funziona (non puoi desiderare quello che hai già)". E ancora, secondo il comico, "per nascondere il tradimento causato dal matrimonio, l'ipocrisia generla eimpone ai coniugi la bugia. La realtà? Nelle coppie felici, almeno uno dei due ha una storia con qualcun'altro", conclude un caustico Daniele Luttazzi.