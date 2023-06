Lucia Annunziata massacrata da Travaglio: “Chi ha fatto cacciare dalla Rai”

02 giugno 2023 a

Lucia Annunziata è la protagonista dell'ultimo editoriale di Marco Travaglio, che sul Fatto Quotidiano ha raccontato a suo modo il breve periodo che la conduttrice ha vissuto in qualità di presidente di “garanzia” della Rai. Era il 2003 e c'era da sostituire Paolo Mieli, che aveva rinunciato alla nomina dopo pochi giorni, non essendo riuscito a riportare in video Biagi e Santoro.

A fare il nome della Annunziata sarebbe stato Fassino in un incontro con Casini. “Berlusconi approva – scrive Travaglio – Fi e An plaudono. Annunziata accetta senza neppure le minime pregiudiziali poste da Mieli. 'Ci ho pensato un attimo – racconterà – forse meno di un attimo. Poi ho risposto: perché no?'”. La giornalista è durata meno di 14 mesi, “senza riuscire a garantire alcunché, a parte – sottolinea Travaglio – le epurazioni permanenti (Biagi, Luttazzi e Santoro) e quelle nuove (Sabina Guzzanti, Paolo Rossi, Massimo Fini”.

“Una contro quattro quando vota contro – aggiunge Travaglio - quinta dei cinque quando si associa a decisioni sconcertanti delle destre, come la 'sospensione' (così chiama la chiusura definitiva) di RaiOt della Guzzanti e l’ispezione contro il Tg3 che ha osato riprendere e trasmettere la contestazione di Piero Ricca a Berlusconi in tribunale. Se Grasso e Gramellini hanno qualcosa da smentire, si facciano avanti. Altrimenti – chiosa Travaglio - abbiano il buon gusto di tacere”.