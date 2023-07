Andrea Purgatori, "infezione al cuore": drammatica indiscrezione, cosa la ha causata

23 luglio 2023 a

In attesa della Tac e dell'autopsia chiamate a far luce sulla morte di Andrea Purgatori, trapelano ulteriori indiscrezioni sulle possibili ragioni del decesso, in seguito al quale la famiglia del giornalista ha presentato un esposto in procura che ha portato all'apertura di un'indagine su due medici.

Potrebbe infatti essere stata un'infezione la causa scatenante che ha portato ad un aggravarsi delle condizioni di Purgatori, nel dettaglio una pericardite settica che, considerato il quadro di fragilità fisica, avrebbe portato al decesso del giornalista. Ma anche su questo, dovranno far luce gli accertamenti che si svolgeranno martedì e mercoledì, a cura del professore Luigi Marsella dell'Università di Tor Vergata.

La pericardite è un'infiammazione della membrana del cuore che può essere determinata da tumori e trattamenti radiante. Purgatori era infatti paziente oncologico e, si è appreso, era stato sottoposto a radioterapia massiccia al cervello dopo che gli era stata diagnosticata una metastasi cerebrale, metastasi proprio al centro delle accuse della famiglia e dei prossimi esami chiamati a darci delle risposte precise.