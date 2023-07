Vacanze, "non lasciate lo spazzolino nel bagno dell'albergo": il video virale

25 luglio 2023 a

Quando si parte per le vacanze lo spazzolino da denti è il primo oggetti che finisce nella valigia. Strumento imprescindibile per l'igiene orale, lo spazzolino trova sempre un posto tra le tasche dei nostri bagagli. Ma spesso, quando si arriva in hotel, dopo aver lavato i denti, lo spazzolino resta nel bagno della struttura. Adesso però le cose cambiano e a spiegarcelo con un video diventato virale sul web è la manager Melissa Hanks, più nota sul web come Melly Creation.

Esperta di viaggi, da tempo dà dritte ai turisti che ogni anno partono in giro per il mondo. E lo fa con video brevi che spopolano sui social. Uno degli ultimi è proprio dedicato allo spazzolino che a suo dire non va mai abbandonato in hotel. E il motivo lo spiega con parole semplici: "Ho sentito di governanti in delle strutture alberghiere anche di alto livello che puliscono alcune aree dei bagni che non vorresti avere vicino alla tua bocca, usando lo spazzolino da denti di un ospite".

Ha poi concluso che non le è mai capitato personalmente: "Non l'ho mai visto fare, ma non è per niente una cosa bella". Evidentemente qualche precedente segnalato all'influencer ha innescato questo nuovo video. E di fatto, per non sbagliare, meglio far sparire lo spazzolino dal bagno dopo averlo usato.