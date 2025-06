Mauro Corona, la sentenza: "Anche a sinistra non vogliono gli immigrati"

Come accade spesso in Italia, la sinistra fallisce agli appuntamenti elettorali e si interroga sulle cause della debacle. Poi c'è chi come Elly Schlein riesce addirittura a cantare vittoria. Ma nel Pd così come fuori dal partito ci sono voci fuori dal coro. Un esempio? Mauro Corona, che da Bianca Berlinguer ha spiegato ai telespettatori di Rete 4 cosa hanno espresso gli italiani riguardo al quesito sulla cittadinanza.

"Volevo dire una cosa più profonda e anche più inquietante - ha detto Corona a E' sempre cartabianca -. Questo risultato sulla cittadinanza entro i 5 anni... non solo è fallito il referendum, ma se andiamo a vedere sotto le foglie non li vogliono nemmeno... non dopo i cinque anni, ma l'idea generale non li vogliono nemmeno i forestieri. Questa cosa qui nasconde un'idea più profonda: che non li vogliono nemmeno in Italia. Non dopo i cinque anni. Bensì mai non li vorrebbero. E questo vale anche per molta gente di sinistra. Questo è il risultato sotto le foglie".

Con Mauro Corona commentiamo il risultato del referendum dell'8 e del 9 giugno: "Il referendum sulla cittadinanza non solo è fallito ma ha dimostrato che non vogliono proprio gli stranieri" pic.twitter.com/LmaoBATG4C — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) June 10, 2025

Andrea Scanzi, invece, ha puntato il dito contro Giorgia Meloni colpevole di aver disatteso le promesse della campagna elettorale: "Meloni era molto vicina al tema palestinese, poi però ha vinto le elezioni - ha tuonato la firma del Fatto Quotidiano - e ha fatto tutto ciò che vogliono gli Stati Uniti e non può attaccare Netanyahu perché è di destra. Concretamente questo governo non sta facendo niente".