Andrea Crisanti, la confessione-choc: "Ho dormito nella mia Tesla, ecco perché"

Più che l'ideologia poté il calore. Una dissavventura curiosa, quella capitata ad Andrea Crisanti. Il parlamentare del Pd, diventato celebre in epoca pandemia da Covid-19, è stato ospite di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. E, nel corso dell'intervista, ha raccontato un aneddoto esilarante. In pratica, il dem si è trovato alle prese con il primo grande caldo estivo, che a Roma è ancor più soffocante. Il professore, però, non è munito di condizionatore nella sua casa capitolina. Così ha optato per una soluzione fuori dagli schemi.

A mali estremi, estremi rimedi. "Nella casa dove vivo a Roma sono in affitto e non ho l’aria condizionata - ha raccontato Andrea Crisanti a Un Giorno da Pecora -. L’estate scorsa una sera faceva talmente tanto caldo che per riuscire a dormire sono dovuto uscire”.