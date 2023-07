Alessia Morani contro il governo: "Non me li invento io"

31 luglio 2023 a

"Siamo in un momento difficile, non serviva mettere in mezzo alla strada queste 170 mila persone". Alessia Morani si scaglia così contro il governo. Il motivo? Lo stop al reddito di cittadinanza. Ospite di Controcorrente su Rete 4 in onda lunedì 31 agosto, la dem spara a zero: "Abbiamo quasi sei milioni di poveri in Italia. I dati non me li invento io - attacca nello studio di Veronica Gentili -, è l'Istat che lo dice".

Per la Morani non è ammissibile, nonostante il flop del sussidio M5s, abolirlo: "E il governo cosa fa? Taglia i fondi che sono l'unico sostentamento per queste persone dicendo che debbono entrare nel mondo del lavoro dall'oggi al domani senza garanzia di avere percorsi di formazione". E ancora: "Di queste persone non ci sono percorsi avviati, c'è un grande caos".

L'esempio? "I comuni hanno già denunciato che molte di queste persone hanno bussato alla porta dei sindaci che però non hanno ricevuto un euro per poter fare politiche sociali dignitose. Peccato però che l'ex parlamentare dimentichi che lo stop era stata preannunciato da tempo dal governo. Insomma, nessun effetto sorpresa come invece Pd e M5s va denunciando da giorni. Ma, soprattutto, dopo aver governato per anni cosa ha fatto il Pd per i poveri?