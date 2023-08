Luigi Berlusconi e Marta Fascina? Pizzicati così: la foto che pesa come un macigno

09 agosto 2023 a

La prima apparizione in pubblico per Marta Fascina da che è morto il Cavaliere. Il tutto al primo trofeo Silvio Berlusconi tra Monza e Milan che si è disputato allo stadio Brianteo, trofeo vinto dai rossoneri ai calci di rigore. Già, le due squadre del fondatore di Forza Italia, l'una contro l'altra.

E come detto in tribuna c'era anche lei, l'ultima compagna di Silvio. E insieme a lei tutta la famiglia, anch'essa per la prima volta riunita dopo i funerali di Silvio Berlusconi che si svolsero in piazza Duomo, a Milano. E dalle tribune del Brianteo sono piovute immagini potenti, evocative, che la dicono lunga su come stiano davvero le cose.

In primis, il fatto che Marta e Pier Silvio Berlusconi fossero seduti al fianco della poltroncina lasciata vuota in onore di Silvio Berlusconi. Loro due al centro. Tra loro anche i sorrisi e un abbraccio, gesto che smentisce tutte le pelose ricostruzioni circa le frizioni tra i due.

Ma non solo. Sempre dalle tribune, ecco le foto che potete vedere nell'articolo del chiacchiericcio e dei sorrisi tra Marta Fascina e Luigi Berlusconi, il più piccolo dei figli del Cavaliere. Anche in questo caso, spazzati via gossip e retroscena. Infine, Marta Fascina e Luigi fianco a fianco anche al momento della premiazione.