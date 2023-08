Marta Fascina, prima uscita pubblica dopo la morte del Cav: "Con Pier Silvio..."

08 agosto 2023 a

a

a

Prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi. Dalla scomparsa del Cav, la sua ultima compagna si è chiusa nel dolore ad Arcore, senza uscire quasi mai di casa. "Vive immersa nel lutto", hanno raccontato gli amici che sono andati a trovarla. Questa sera, però, la deputata di Forza Italia sarà presente all'U-Power Stadium di Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che vedrà impegnati in campo il Monza e il Milan in memoria del Cavaliere. Ed è inevitabile che alla fine tutti gli occhi saranno puntati su di lei.

Dopo l'eredità, fatta fuori da tutto? Piove una bomba su Marta Fascina

L'ex fidanzata di Berlusconi sarà seduta in Tribuna autorità. Atteso all'evento anche Pier Silvio, secondogenito di Berlusconi e presidente di Mediaset, che dovrebbe tenere un discorso a fine partita, prima della premiazione sul campo del vincitore. Il match si giocherà alle 21 e sarà preceduto dall'esibizione de Il Volo. Quasi 17mila i tifosi presenti, che hanno fatto così registrare il sold-out dello stadio.

"Siamo preoccupati, non ne esce": Arcore, voci inquietanti su Marta Fascina

Le due squadre scenderanno in campo indossando maglie decorate, che poi saranno messe all'asta. Col ricavato che sarà devoluto a Fondazione Milan, la quale a sua volta lo destinerà a un progetto emergenziale in Emilia Romagna per il ripristino di un campo d'allenamento e di uno da gioco dell'Ac Solarolo, che conta circa 100 tesserati tra cui 80 ragazzi del settore giovanile. "Il Trofeo Silvio Berlusconi è il giusto omaggio a Silvio che ha sempre amato i colori rossoneri - ha sottolineato Paolo Scaroni, presidente del Milan - costruendo con la sua passione e determinazione il mito di un Club leggendario per il calcio mondiale".