Paragone smonta il dem Emiliano: "Meloni ha vinto grazie al Pd? Non credo proprio"

"Noi abbiamo fatto vincere la Meloni perché abbiamo deciso di non allearci". Per Michele Emiliano la vittoria di Fratelli d'Italia non è dovuta alla volontà degli elettori, bensì al fatto che il Pd non si sia alleato con il Movimento 5 Stelle. Tutto vero, il governatore pugliese lo afferma a Stasera Italia nella puntata di domenica 10 settembre su Rete 4.

Una dichiarazione che ha dell'assurdo, a ricordarglielo un altro ospite di Augusto Minzolini: Gianluigi Paragone. A detta del leader di Italexit, si tratta di "un azzardo, un asse centrosinistra-5 Stelle non avrebbe cambiato nulla. Nulla avrebbe fermato Giorgia Meloni".

Ma il dem non è d'accordo e rincara la dose: "Una quindicina di collegi avrebbero avuto una storia diversa". "Non credo - replica per le rime Paragone - Ma comunque ormai è inutile fare ipotesi su una cosa non accaduta". Poi la parola torna a Emiliano: "Elly Schlein viene definita una leader che sposta molto a sinistra, ovvio che se dici di voler salvare il mondo... Basta un'inondazione perché tu debba cambiare la macchina". Un modo come un altro per dire che il leader del Pd deve fare i conti con il ruolo che ricopre, e come lo ricopre.