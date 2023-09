Flavio Briatore, ira a Pomeriggio 5: "È sbagliato"

11 settembre 2023 a

Flavio Briatore scatenato a Pomeriggio 5. Al centro della puntata di lunedì 11 settembre su Canale 5, gli scontrini folli dell'estate. Un tema che vede l'imprenditore non risparmiarsi: "Ci sono delle esagerazioni nei posti turistici di passaggio", premette in collegamento con Myrta Merlino. A non andare giù a Briatore quei posti che approfittano dei turisti "che sai che vengono e che poi non tornano più. Questo un ristoratore che ha una clientela normale non lo può fare".

A quel punto è la conduttrice a incalzarlo: "I clienti diventano polli da spennare", interviene mentre Briatore ribadisce che "è sbagliato". Intanto nei giorni scorsi l'imprenditore è stato al centro del gossip. Il motivo? Il suo improvviso dimagrimento. A rassicurare i fan però chi ha pensato lui stesso: "Ho visto che molti siti parlano di me dimagrito e che forse non sto bene. Non è così".

L'imprenditore ha infatti ammesso: "Sono dimagrito, è vero, ho perso 20 kg in un anno, ho fatto una dieta particolare per cui ci sono arrivato. Non preoccupatevi, sono ancora con voi spero per tanto tempo. Essere dimagriti vuol dire più salute. Sopportare un peso importante non fa bene a nessuno. Faccio attenzione nel cibo, mangio poco, e tra un pasto e l'altro faccio passare 16 ore. Poi cn calma scriverò la dieta".