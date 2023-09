Caivano, il preside di 'sinistra': "Meloni, condivido ogni scelta"

13 settembre 2023 a

a

a

Smacco al Pd, anche il preside di sinistra sta con Giorgia Meloni. A riferirlo è lui stesso, Bartolomeo Perna, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Ic3 del Parco Verde di Caivano. "Condivido tutte le scelte del governo perché finalmente senza destra e sinistra: io ho la malattia di essere di sinistra ma ho grandi speranza in questo governo che finalmente ci mette la faccia e la presenza. Io non ho mai visto in questa scuola tante autorità e oggi sono qui. Io ho la speranza che tutto cambi".

Il preside ricorda che "questa città deve dare l'esempio a tutte le altre Caivano che ci sono nel Paese, quelle periferie che oggi hanno lavorato a mani nude per portare legalità e la scuola in quei quartieri dove non è ben vista. Io - prosegue - sono qui da 19 anni e finché crederò nel mio lavoro resterò qua. Nel momento in cui mi dovrò arrendere lo farò perché è un lavoro duro che però ho scelto io guardando gli occhi dei miei alunni tutti i giorni".

Parole che arrivano a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2023-2024 che vede la presenza, tra gli altri, del commissario straordinario Fabio Ciciliano, incaricato dall'esecutivo per individuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione del territorio comunale​. Insomma, con Perna è arrivato un colpo basso per la sinistra. E pensare che poco prima Matteo Lepore del Pd attaccava "gli spot", perché "l'inasprimento delle pene per i ragazzi e nel complesso il decreto Caivano avranno l'effetto di peggiorare le cose, non certo di risolverle".