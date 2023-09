Tomaso Montanari spara a zero su Meloni: "Qual è il suo problema"

20 settembre 2023 a

"Giorgia Meloni ha un problema". Esordisce così Tomaso Montanari in collegamento con Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Nella puntata di martedì 19 settembre su La7 il rettore dell'Università per stranieri di Siena non si smentisce. Ed ecco che arriva a dire che il premier "ha problemi con la libertà di stampa e con gli standard occidentali". Un modo per dire che il presidente del Consiglio fa il tifo per il bavaglio. Anche se, "a onor del vero - prosegue -, bisogna dire che anche Mario Draghi non concedeva molte interviste incalzanti a contraddittorio".



Da qui quello che lo storico dell'arte definisce "un problema nel rapporto tra potere e stampa in Italia che è andato peggiorando. Meloni è un caso particolare". Che Montanari nutra livore per il centrodestra non è cosa nuova. Basti pensare all'ultimo attacco del professore piovuto sulle colonne del Fatto Quotidiano.



Nel mirino il voto in condotta. "Questa è una scuola che sorveglia e punisce, una scuola ‘militare’ che piace a questa destra autoritaria. Il mondo ha bisogno di meno conformismo e gente che obbedisce: e invece questo governo lobotomizza gli italiani dai banchi di scuola. Certo, se il merito è essere sorella, cognato, cugino di un potente, tutto diventa chiaro…". E la pennellata di Montanari non può che finire con un invito agli studenti affinché "reagiscano contestando e anche occupando le scuole. Sveglia, ragazzi".



