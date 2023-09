Fedez, ore d'ansia: Ferragni via da Parigi col primo aereo, "operato d'urgenza"

29 settembre 2023 a

Che cos’è successo a Fedez? Se lo chiedono milioni di fan, che si sono allarmati per l’assenza social del rapper e soprattutto per il ritorno improvviso di Chiara Ferragni, che ha preso un aereo per lasciare la Paris Fashion Week e tornare anzitempo a Milano. “Alla migliore amica che salta sul primo aereo con te quando hai un’emergenza”, ha scritto l’influencer sui social, ringraziando Chiara Biasi per essersi precipitata con lei.

Pur non nominando Fedez, in molti hanno pensato che la Ferragni si riferisse al marito quando ha parlato di “emergenza”. La preoccupazione è poi aumentata quando Mr Marra, il compagno di Fedez alla conduzione di Muschio Selvaggio da quando non c’è più Luis Sal, ha parlato con i suoi fan durante una live su Twitch, chiedendo di mandare un forte abbraccio al rapper. “E non dico altro”, ha chiosato Mr Marra, che non ha propriamente tranquillizzato i fan di Fedez con queste parole. Una volta rientrata a casa la Ferragni ha condiviso alcune storie su Instagram in cui appare più serena e sorridente assieme ai figli Leone e Vittoria.

Da ciò è possibile dedurre che l’emergenza sia rientrata, ma che cos’è successo a Fedez? L’indiscrezione è arrivata da Deianira Marzano, che ha ricevuto e pubblicato la seguente segnalazione: “Fedez è stato operato per ulcere gastriche, è stato dimesso e ora sta bene. L'hanno operato d'urgenza per varie emorragie, però tutto ok al momento". Non resta che attendere eventuali conferme ufficiali, fatto sta che che i fan sono molto apprensivi sullo stato di salute di Fedez, che un anno e mezzo fa si è sottoposto a un delicato intervento di rimozione del pancreas a causa di un tumore.