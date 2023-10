Sallusti e "il virus dell'estremismo": "Se si diffonde in Italia, è pericoloso"

11 ottobre 2023 a

Il timore che con l'attacco di Hamas torni il terrorismo internazionale è alto. Lo stesso Alessandro Sallusti, ospite di Stasera Italia nella puntata di mercoledì 11 ottobre su Rete 4 ricorda le dichiarazioni di Mohamed Khalil. "Ieri sera - esordisce in collegamento con Nicola Porro - l'imam della moschea di Pisa ha parlato molto duro contro Israele e simpatizzante con Hamas e quello che sta facendo". Da qui la peggiore delle preoccupazioni: "Se nelle moschee italiane si diffonde il virus dell'estremismo e del terrorismo palestinese capiamo che la situazione è pericolosa".

Timori simili sono stati espressi anche da Marco Minniti che, in studio a Tagadà, ha detto chiaro e tondo: "Quando c’è una guerra con modalità terroristiche e una motivazione fortemente religiosa è forte il rischio di una ripresa del terrorismo internazionale". Il motivo? "Il rischio di una ripresa del terrorismo internazionale è molto alto perché nel momento in cui ci sono i 'martiri', questi evocano l’emulazione".

E le parole dell'imam di Pisa fanno pensare al peggio. Non a caso Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega e membro della commissione Affari Esteri al Parlamento Europeo, le ha definite "vergognose". Non solo. "Di fronte a simili parole inaccettabili e incendiarie, visto il ruolo che ricopre un imam nei confronti della sua comunità, c'è da domandarsi se non ci troviamo di fronte a un'istigazione all'antisemitismo e al terrorismo". Insomma, "è opportuno tenere alta la guardia su ogni minaccia".