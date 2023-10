Sallusti smonta Malaguti: "Pronto per fare il segretario del Pd"

09 ottobre 2023 a

Andrea Malaguti attacca Alessandro Sallusti nel suo primo editoriale da direttore de La Stampa. Sul Giornale, quotidiano che dirige da circa un mese, Sallusti - parlando del tema migranti - aveva scritto un articolo dal titolo "Paghiamo la Tunisia e chiudiamola qui". Malaguti, allora, nel suo pezzo aveva scritto: "Confesso sono fanatico della complessità, non credo alle formule semplici come quella sul pagare la Tunisia. Superati gli otto anni uno capisce che non funziona così”. Chiaro riferimento all'editoriale del collega.

Oggi, allora, Sallusti ha deciso di rispondere per le rime sempre dalle colonne del suo quotidiano: "Ricordo al collega che Angela Merkel ne aveva sessantadue di anni quando in pochi giorni bloccò l'invasione della Germania regalando sette miliardi a Erdogan perché si tenesse lui gli immigrati che volevano risalire la rotta balcanica. E che pure i capi dei nostri servizi segreti erano tutti maggiorenni vaccinati quando hanno sguinzagliato i loro uomini in giro per il mondo con valigette piene di soldi per comperare la libertà di italiani rapiti da gruppi di terroristi e ribelli di vario genere”.

Infine la stoccata: "Malaguti, che di anni ne ha 57, è rimasto bambino, con meno di otto anni come dice lui, e pensa che il mondo sia un paradiso terrestre nel quale il bene trionferà sul male perché lui è un ‘fanatico della complessità’. Più che a dirigere La Stampa mi sembra pronto per fare il segretario del Pd”.