Giuseppe Cruciani fa sbroccare Claudia Fusani: "Infami e assassini"

13 ottobre 2023 a

a

a

"Bello quando brucia Tel Aviv". A festeggiare per l'attacco di Hamas contro Israele i collettivi studenteschi di Milano. Una notizia che non sorprende Giuseppe Cruciani che quando si parla di sinistra non si risparmia. E, ospite di Dritto e Rovescio nella puntata di giovedì 12 ottobre, tuona: "La sinistra italiana negli ultimi trent'anni ha sempre sostenuto la causa palestinese". Una dichiarazione che non piace a Claudia Fusani, anche lei ospite di Paolo Del Debbio su Rete 4: "Ma cosa c'entra la Palestina con Hamas?".

"Hamas - ribatte il conduttore de La Zanzara - è la Palestina". Ancora una volta Fusani non si trova d'accordo: "Ma no, la Striscia di Gaza è una cosa, la Cisgiordania un'altra. Non diciamo bestemmie". A quel punto Cruciani chiede di poter concludere il discorso e rincara la dose: "La sinistra italiana, in tutte le sue diramazioni, ha sostenuto a spada tratta la causa palestinese in una sorta di slogan con 'né con il terrorismo, né con gli israeliani segregazionisti'. La realtà è questa", conclude mentre il dem Pierfrancesco Majorino viene ripreso dalle telecamere mentre si porta le mani alla fronte in segno di smentita.

"Come per Silvio Berlusconi": caso-Apostolico, Giuseppe Cruciani definitivo | Video

Solo poche ore prima, a sostegno di Israele, Cruciani si è presentato in onda alla radio avvolto dalla bandiera israeliana. "Ovviamente non è uno scherzo, è una cosa molto seria", ha spiegato sottolineando che "da una parte c’è il governo legittimo di uno stato democratico. Ripeto, un governo contestabile, non c’è dubbio, ma il governo legittimo di uno stato democratico, che funziona democraticamente con le elezioni, i suoi giudici, eccetera. Dall’altra parte c’è un gruppo di spietati terroristi infami e assassini".