Giambruno, Massimo Cacciari: "Meloni, qualche voto in più"

La rottura tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, diventata di dominio pubblico dopo l'annuncio della stessa premier sui social, è la discussione principale dei politici e dei commentatori. Logico, visto che di mezzo c'è Striscia la notizia (che con due servizi con imbarazzanti fuorionda del giornalista di Mediaset sul set di Diario del giorno, su Rete 4, ha molto probabilmente portato alla fine della decennale relazione) e, soprattutto, la stessa presidente del Consiglio. E secondo Massimo Cacciari la pur dolorosa vicenda personale, alla lunga, potrebbe giovare alla premier anche dal punto di vista mediatico e anche politico.

La domanda che tutti si fanno, nei corridoi dei palazzi romani, è in queste ore solo una: la premier perderà o guadagnerà voti dopo il suo annuncio? "Può darsi che prenda qualche voto in più visto che lui è un personaggio decisamente impresentabile. Questa separazione può fare gioco a Meloni", spiega a sorpresa il filosofo ed ex sindaco di Venezia Cacciari ad Affariitaliani.it. "C'è anche una bambina piccola di mezzo...e i bambini sono sempre innocenti, tanti auguri alla bambina, di cuore". "Di questa notizia - puntualizza però il professore - non me ne frega assolutamente niente. La politica ovviamente non c'entra niente. E comunque tutto ciò che succede in Italia non conta assolutamente nulla. Non ha alcun senso parlare di politica italiana con le catastrofi che ci sono nel mondo e che stanno per travolgere tutti".

Vero, ma chi fa politica anche solo di riflesso deve tenerne conto. E infatti, scrive il sondaggista di YouTrend Lorenzo Pregliasco su X (l'ex Twitter), siamo sì di fronte a "una vicenda personale", ma "ha anche un valore mediatico e pubblico: questo tweet è già stato visto più di 1 milione di volte". Che corrispondono a un milione di voti.