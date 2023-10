Vittorio Sgarbi sbrocca e travolge l'inviato di Formigli: "Rispondi! Rispondi! Rispondi!"

27 ottobre 2023 a

a

a

Vittorio Sgarbi fuori da Miss Italia. Dopo l'inchiesta sui cachet, il sottosegretario alla Cultura non presiederà più la giuria del concorso. Una scelta bizzarra a suo dire. Ospite di PiazzaPulita nella puntata di giovedì 26 ottobre su La7, il deputato viene incalzato dall'inviato del programma. "Lei ci andrà?", chiede Alessio Lasta mentre il diretto interessato non si sottrae alle domande: "Lei che è così lucido mi deve spiegare cosa c'entra Miss Italia con i beni culturali. Io ci voglio andare".

Per Lasta si tratta di "un evento su oltre 29 che abbiamo citato, perché non si concentra sugli altri?". "Tutti e 29 sono legittimi, mi dica lei dove sta l'incompatibilità - lo incalza il sottosegretario". E ancora: "Perché non risponde alla mia domanda? Mi risponda, risponda". E il giornalista prosegue: "Le sto rispondendo". "Io le chiedo di questo, mi risponda", dice ancora la sua il critico d'arte prima di elencare tutti gli altri eventi e accontentare così l'inviato.

Sconcerto in aula per Vittorio Sgarbi: durante i funerali di Napolitano... | Video

Proprio Lasta è stato l'autore dell'inchiesta della trasmissione di Corrado Formigli su Sgarbi. Il motivo? Nel 2023 il sottosegretario alla Cultura avrebbe intascato 300mila euro per delle consulenze nel settore dell’arte. Nulla di cui stupirsi per il critico d'arte che ricorda: "Non devo difendermi, sono Sgarbi da più di 40 anni. Sono sottosegretario perché qualcuno mi ha indicato, ma perché sono Sgarbi". Insomma, il deputato è critico d'arte da sempre e scelto dal governo proprio per il suo ruolo.

Qui il dibattito tra Sgarbi e Lasta in onda a PiazzaPulita