Papa Francesco, paura per la sua salute: "Non sto bene, preferisco non leggere"

06 novembre 2023 a

a

a

Papa Francesco non sta bene. È lui stesso ad annunciarlo: "Buongiorno, saluto tutti voi e vi do il benvenuto. Grazie di questa visita che a me piace tanto ma succede che io non sto bene di salute e per questo preferisco non leggere il discorso ma darlo a voi e che voi lo portiate", ha detto il Pontefice a inizio udienza con i Rabbini europei. "Il primo pensiero e la preghiera vanno però soprattutto a quanto accaduto nelle ultime settimane. Ancora una volta la violenza e la guerra sono divampate in quella Terra che, benedetta dall’Altissimo, sembra continuamente avversata dalle bassezze dell’odio e dal rumore funesto delle armi. E preoccupa il diffondersi di manifestazioni antisemite, che fermamente condanno", si legge nel discorso consegnato ai Rabbini Europei.

Oggi 6 novembre, Bergoglio ha in programma varie udienze in mattinata e nel pomeriggio, in Aula Paolo VI, incontrerà anche 7 mila bambini da 84 Paesi. Per questo evento è prevista l'esibizione sul palco del Piccolo Coro dell’Antoniano e del cantante Mr. Rain e alcuni bambini di diverse nazionalità avrebbero dovuto rivolgere alcune domande al Santo Padre sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali. L’incontro è stato organizzato in sinergia con il Dicastero per la Cultura e l’Educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Ci sarà Papa Francesco?