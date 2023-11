Israele-Hamas, l'ex 007 Mancini: "Questa mappa non si trova all'autogrill”

08 novembre 2023 a

a

a

Marco Mancini è stato ospite a L’aria che tira, su La7. Davanti a David Parenzo l’ex 007, “famoso” per l’incontro in autogrill con Matteo Renzi, ha tirato fuori una cartina che è un prototipo di come sono fatti i tunnel utilizzati da Hamas sotto Gaza. “Queste mappe non si trovano all’autogrill di Fiano Romano”, ha ironizzato Mancini quando Parenzo gli ha chiesto come avesse fatto a mettere le mani su un documento del genere. Dopodiché l’ex 007 ha spiegato come funzionano i tunnel, che si trovano fino a 100 metri sotto terra.

“Sono posti a diverse altezze nel sottosuolo - ha dichiarato - come se ci fossero diversi piani, una vera e propria città sotterranea. Ci sono vari checkpoint e mi risulta che 241 ostaggi di Hamas sono a 100 metri sotto terra, sottoposti a sequestro da due capi terroristi. I gruppi sono composti da 6-7 persone, al massimo 8, e si trovano in ambienti molto ampi. Lì sotto ci sono le infermerie, l’ufficio propaganda di Hamas, le mense in cui consumare i pasti. Ci sono anche 40mila guerriglieri pronti al martirio”. A proposito degli ostaggi, in queste ore i Paesi Arabi stanno negoziando, con l’appoggio degli Stati Uniti, il rilascio di 10-15 persone finite in mano di Hamas in causa di una pausa umanitaria di 24-48 ore da parte dell’esercito israeliano.

Diretta "Scambio ostaggi-prigionieri", svolta nella guerra

Per quanto riguarda invece i tunnel, le forze di difesa israeliane hanno reso noto di aver individuato e distrutto circa 130 ingressi. Le truppe delle forze di ingegneria di combattimento hanno lavorato per liberare i punti di passaggio delle forze di terra affinché potessero localizzare e distruggere le varie strutture di Hamas, compresi tunnel e lanciarazzi. Inoltre è stata trovata una serie di ingressi di tunnel dotati di batterie per auto, probabilmente collegate ai sistemi di filtraggio dell'aria posizionati all'interno delle gallerie.