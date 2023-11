Stasera Italia, Porro sulle bestie di Hamas: "Devo farlo", cosa mostra in diretta

09 novembre 2023 a

a

a

Nicola Porro ha aperto la puntata di Stasera Italia, su Rete 4, con un editoriale incentrato sulla propaganda con cui Hamas sta cercando di colpire Israele. “La propaganda ha i suoi effetti - ha esordito il conduttore - soprattutto sull’opinione pubblica occidentale che giorno dopo giorno tende a dimenticare quello che è successo il 7 ottobre. Noi non vogliamo dimenticarcene, ve lo ricordiamo tutte le sere perché non vogliamo metterci in quella parte critica del racconto su quello che è avvenuto il 7 ottobre”.

Porro ha poi puntato l’attenzione su una terribile notizia riportata dai giornali israeliani e ripresa anche dal Corriere della Sera: “Scusatemi per l’ora ma queste cose si devono dire, è stato documentato uno stupro di gruppo nei confronti di una giovane donna: l’ultimo miliziano terrorista di Hamas che era sopra di lei le ha sparato un colpo in testa, dopodiché assieme agli altri l’ha smembrata. Ci sono due testimoni oculari di quanto avvenuto. Scusate la durezza di quello che vi racconto, ma bisogna parlarne per non dimenticare, sennò sembra sempre che conta soltanto il fascino mostruoso che si può avere verso una lotta che qualcuno dell’establishment definisce di resistenza”.

Bentornati a #StaseraItalia! Hamas colpisce Israele anche con la propaganda, ne parliamo nell'editoriale di @NicolaPorro



Siamo in diretta su #Rete4 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/DHsmy1MjB2 — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 9, 2023

Infine Porro ha mostrato un’immagine che ha definito “altrettanto incredibile”, quella dei giornalisti e dei fotografi che si trovavano già sul posto prima che iniziassero i massacri nei kibbutz e nel rave party: “Li abbiamo definiti i menestrelli di Hamas - ha dichiarato il conduttore - guarda caso erano lì presenti il 7 ottobre a pochi minuti dall’inizio degli orrori…”.