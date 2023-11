Hamas, Luttwak: "Dittatura atroce, cosa fanno alle donne"

08 novembre 2023 a

"La natalità in tutto il mondo è scesa, solo a Gaza è molto alta": Edward Luttwak lo ha detto in collegamento con Nicola Porro a Stasera Italia su Rete 4. E poi ha spiegato il motivo alla base di questii numeri: "Hamas visita le donne che non fanno figli ogni due anni". E ancora: "La proporzione di bambini nella popolazione palestinese è enorme, la loro dittatura è stata atroce e imposta a livello individuale, perciò quando gli ufficiali israeliani telefonano a gente di Gaza per avvertirli di bombardamenti, le persone non possono fare granché".

Proprio a proposito di Hamas, l'esercito israeliano nelle scorse ore ha fatto sapere che la leadership interna del gruppo terroristico nella Striscia di Gaza avrebbe perso i contatti con i suoi comandanti sul campo. A sostenerlo il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, secondo quanto riportano i media locali. E non solo. Perché sempre secondo le truppe israeliane, Hamas avrebbe perso anche il controllo del nord di Gaza mentre migliaia di abitanti dell'enclave si sono spostati verso sud. "Abbiamo visto 50mila abitanti di Gaza spostarsi dal nord della Striscia di Gaza al sud - ha spiegato Hagari in tv -. Si stanno muovendo perché capiscono che Hamas ha perso il controllo nel nord".