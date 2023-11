Stasera Italia, "chi si schiera contro Israele": Porro smaschera tutti

08 novembre 2023 a

Università schierate contro Israele: questo il tema dell'editoriale di Nicola Porro andato in onda nella puntata di Stasera Italia su Rete 4. Il conduttore ha sottolineato che "143 professori dell'Alma Mater di Bologna dicono: 'il modo per porre fine alla violenza è quello di porre fine alla principale causa della violenza'. Secondo loro, quindi, hanno ammazzato 1300 persone in Israele perché c'è l'apartheid e l'occupazione israeliana dei territori attribuiti dall'Onu al popolo palestinese". A questo punto, Porro ha voluto fare una precisazione: "Segnalo che la 181 del 1948, la risoluzione Onu, assegnava sì un territorio ai palestinesi ma furono proprio gli arabi a non volerne sapere nulla".

"Pensate che siano gli unici universitari? Ahimè non è così", ha continuato il giornalista. Che poi ha citato il professore di sociologia dell'Università di Napoli Luigi Caramiello: "Chiediamo la più ferma e risoluta condanna dell'aggressione criminale compiuta da Hamas sul territorio di Israele, massacrando civili inermi, bambini, donne, anziani, con modalità atroci che ci riportano ai momenti più bui della storia umana". "Cose banali nella loro forza - ha commentato Porro - ma gli universitari l'hanno definita una provocazione nei confronti del sentire un'università. Ma l'avete letta questa frase? Se non definiamo questa un'aggressione criminale, se non abbiamo il diritto di poter dire una cosa di questo tipo siamo in un mondo un po' diverso da quello che dovremmo immaginare per le nostre università".