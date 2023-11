Paolo Del Debbio contro l'imam: "Ignorante allo stato puro"

16 novembre 2023 a

a

a

Paolo Del Debbio scatena l'ira dei musulmani. Con una lettera il presidente dell’Unione Comunità Islamiche d’Italia, Yassine Lafram, si è rivolto direttamente all'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Nel mirino la presunta "deriva islamofoba" di alcune trasmissioni, tra cui Dritto e Rovescio. A detta di Lafram nella guerra in Medio Oriente alcuni programmi di Rete 4 "sono orientati a dare dell’Islam una percezione fortemente negativa". Da qui la richiesta di rivedere alcuni programmi tv per "evitare che islamofobia e antisemitismo dilaghino in tv". E se Mediaset al momento preferisce non rispondere, lo stesso non si può dire di Del Debbio.

Raggiunto da La Stampa, il conduttore si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Quelli che dicono che si fomenta l’odio vadano a controllare cosa dicono certi Imam alla Barriera di Milano a Torino, o quello che ha detto l’Imam di Pisa o un Imam di Roma, o ancora quello che viene detto fuori da certe moschee sugli ebrei o sulla questione della donna. Io sono a posto con la coscienza ma ci sono Imam che sono ignoranti allo stato puro".

"Alcol, lo sputt*** ora è totale": Capezzone, colpo di grazia a Soumahoro

A suo dire "se in Italia c’è dell’odio non è certamente una trasmissione che lo alimenta. Semmai le croci sulle case, le stelle di David, quello è antisemitismo e questo c’è in Italia. Le ricordo che anni fa il ministro Amato, da ministro dell’Interno, e poi il ministro Pisanu, due ministri di schieramenti opposti, proposero alle comunità islamiche una sorta di concordato per dichiarare la provenienza dei soldi utilizzati per le moschee. Non si è mai riusciti, si sono sempre rifiutati".

"L'islam moderato non esiste": Cruciani travolge l'imam in studio, lui reagisce così | Video

E per quanto riguarda le sue posizioni sulla guerra in Israele, la linea è chiara: "Hamas è una organizzazione terroristica di stampo islamico, questo non significa che tutti i musulmani siano terroristi ma quelli di Hamas lo sono per autodichiarazione. Aggiungo che sono stati eletti in Palestina". Per di più in trasmissione "ho invitato molti Imam, di alcuni sono anche amico, ma se ce ne sono alcuni che hanno detto con chiarezza che Hamas è un’organizzazione terroristica, per altri è un’organizzazione di resistenza. Molti sono vaghi su questo punto. Allora si può discutere che il governo Netanyahu abbia fatto degli errori, ma se non dici che l’azione del 7 ottobre è stata terrorismo qualche dubbio mi viene".