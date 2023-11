Paolo Del Debbio, colpaccio a Dritto e Rovescio: chi porta in studio

15 novembre 2023 a

Giovedì 16 novembre nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio. Ad aprire la puntata, Francesco Lollobrigida. Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare sarà intervistato da Paolo Del Debbio. Al centro della prima parte del programma di Rete 4, il disegno di legge che mette al bando la carne coltivata. Lo stesso ministro ha riferito che "stiamo per approvare in via definitiva una delle leggi più democratiche che abbiamo avuto nel nostro Paese, nata in seguito a una petizione che chiede di vietare questo tipo di produzioni".

A sostegno del provvedimento ci sarebbero oltre 2 milioni di firme, tra le quali spuntano quelle dei rappresentanti istituzionali di tutti i partiti presenti in parlamento. Ma la carne coltivata non è l'unico tema su cui si soffermerà Del Debbio. In puntata spazio anche alle polemiche relative allo sciopero indetto per venerdì 17 novembre e che ha visto i sindacati fare un passo indietro dopo la precettazione firmata da Matteo Salvini.

Ma anche le misure su cui sta lavorando il governo per contrastare l’evasione fiscale. Infine, si tornerà a parlare del problema della sicurezza nelle città italiane. Tra gli ospiti, oltre a Lollobrigida, Luca Toccalini, Paola De Micheli, Carlo Fidanza, Marco Granelli, Matilde Siracusano e Michela Vittoria Brambilla.