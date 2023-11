Bonanni attacca Landini: "Questo è uno sciopero politico. Pensi all'interesse dei lavoratori"

16 novembre 2023 a

Raffaele Bonanni, ex segretario della Cisl, in una intervista a Libero, sostiene che "lo sciopero di Cgil e Uil è politico". E attacca Maurizio Landini: "Il successo di uno sciopero non sta solo nel clamore che riesce a provocare. Per un sindacato che fa gli interessi dei lavoratori, ma che pensa anche agli interessi generali, la riuscita si misura anche dalla simpatia che riesce ad attirare in tutti i cittadini. Ecco perché, in tutto il mondo, c’è una regolamentazione dello sciopero, Perché a un diritto deve corrispondere un dovere. Quello che distingue il sindacato confederale da quello autonomo è che il primo, mentre cerca di perseguire i propri obiettivi per i lavoratori che rappresenta, prova anche a creare consenso tra i cittadini. Il vero problema, in tutta questa storia, è che il sindacato confederale si sta dimenticando da dove viene e perciò non sa dove va".

