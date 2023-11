La Bibbia a misura di gay: "Dio e Gesù sono queer", un caso in Italia

20 novembre 2023 a

Arriva in Italia Bibbia queer - Un commentario, "1136 pagine di ermeneutica puntigliosa e dettagliata in cui il grosso dell’Antico e del Nuovo Testamento (il canone è variato o varia fra le confessioni cristiane) viene sezionato, radiografato e analizzato per testarne le reazioni allo stimolo LGBT+", scrive Marco Respinti su Libero. Realizzato da accademici e teologi, il libro vuole essere "un catechismo per gli oppressi" dove la Trinità "scardina il modello binario del patriarcato".

