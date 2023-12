Paolo Crepet contro Laura Boldrini: "Sinner e Turetta vi sembrano uguali?"

05 dicembre 2023 a

Patriarcato, patriarcato e ancora patriarcato. La sinistra sui femminicidi non fa altro che puntare il dito contro quel sistema in cui prevarrebbe il potere dell'uomo. Lo ribadisce Laura Boldrini ospite di David Parenzo a L'Aria Che Tira. Nella puntata di martedì 5 dicembre su La7 la deputata del Pd parla di "un mondo al contrario": "Non bisogna fare alle ragazze i corsi di autodifesa, bisogna insegnare ai ragazzi il rispetto delle donne. Questo è il mondo alla rovescia, quello in cui si dà alla donna la responsabilità della propria sicurezza. Invece di andare a formare una mentalità che sia di rispetto da parte dei ragazzi verso le ragazze".

Poi il riferimento a Elena Cecchettin, sorella di Giulia: "Lei lo dice bene: non diamo la responsabilità alle ragazze di non uscire alla sera o vestirsi in un certo modo". Ecco allora che non può non citare l'ultima battaglia tutta di sinistra: "Questo è il patriarcato, è la mentalità di chi deve darci sempre lezioni. Di chi pensa che gli uomini siano sempre migliori, superiori, che l'uomo comanda e la donna deve eseguire".

In silenzio fino a quel momento, di fronte all'ennesima denuncia del "patriarcato", Paolo Crepet perde le staffe. Anche lui in collegamento con Parenzo, lo psichiatra attacca: "Jannik Sinner ha la stessa età di Turetta, vi sembrano due persone uguali?". Una domanda retorica: "Uno si sveglia al mattino con la voglia di strabiliare il mondo, l'altro ha ucciso l'ex fidanzata. Maria Levi Montalcini è la stessa donna rispetto a una che ha fatto la kapò in un lager?". Insomma, non tutti i maschi sono Filippo Turetta. E la riprova è proprio nei funerali di Giulia: "I sono ragazze ma ci sono anche tanti ragazzi, e sono contento che ci siano tanti i ragazzi, che imparino che cosa voglia dire il rispetto".