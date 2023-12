Covid, Massimo Galli: "Ecco chi sta morendo"

11 dicembre 2023 a

"La letalità del Covid è ancora superiore a quella legata all'influenza": Massimo Galli lo ha detto in collegamento con Tiziana Panella a Tagadà su La7, commentando gli ultimi dati della pandemia in Italia. "Inoltre - ha poi aggiunto l'infettivologo - il numero dei casi è assolutamente fasullo. E' proporzionale alle persone che fanno il test e lo dichiarano, che è una percentuale molto bassa rispetto alla totalità delle persone ammalate". Il problema, secondo l'esperto, non è dato solo dai positivi ma anche dalle vittime del virus: "I morti non sono pochi. Da questo punto di vista, c'è ancora tanta gente fragile che paga dazio al Covid, più di quanto si paghi all'influenza. È una delle malattie che ha fatto più morti di tutte nella storia dell'umanità e ce l'abbiamo attaccata addosso con ritorni stagionali".

Parlando delle vaccinazioni contro il Covid, invece, Galli ha affermato: "Non è stato fatto nulla per tempo per spingere le persone a vaccinarsi e ora si sta un po' piangendo sul latte versato. Questo è un fallimento anche in termini di finanziamento specifico di queste vaccinazioni, che non hanno visto una sufficiente organizzazione e una sufficiente spinta affinché venissero fatte, cosa che sarebbe stata molto importante sia per le persone a livello individuale sia per tutti quanti, perché per quanto la vaccinazione non copra completamente rispetto all'infezione, comunque qualcosa di significativo fa anche da questo punto di vista".

Qui l'intervento di Galli a Tagadà