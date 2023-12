È sempre cartabianca, Corona: "Gli insulti a Gino Cecchettin? Cose da vermi"

13 dicembre 2023 a

"Gli insulti a Gino Cecchettin sono cose da vermi": Mauro Corona lo ha detto in collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre cartabianca su Rete 4, riferendosi al papà di Giulia, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato, Filippo Turetta, lo scorso 11 novembre. Negli ultimi giorni, infatti, dopo l'esposizione mediatica a cui suo malgrado è stato sottoposto il signor Cecchettin, ci sono stati non pochi attacchi nei suoi confronti e nei confronti della giovane figlia uccisa, soprattutto sui social. Per questo motivo, il legale della famiglia ha già annunciato querele nei confronti di alcuni haters. "Mi piacerebbe incontrare questo papà e i suoi figli", ha poi aggiunto Corona, riferendosi ai Cecchettin.

Lo scrittore, ospite fisso della Berlinguer, ha parlato anche di quello che a suo avviso sarebbe il sentire comune in Italia in questo preciso momento storico: "Gli italiani descritti come fragili e sonnambuli? Purtroppo le persone si trovano in difficoltà per la situazione generale e anche un po’ per certe paure inculcate dai media. La gente è avvilita per tanti motivi, anche per cause politiche". E infine un accenno al salario minimo, tema su cui i partiti di maggioranza e opposizione hanno visioni differenti: "Il salario minimo è una cosa decorosa, ne ha bisogno anche chi ha votato il centro destra".