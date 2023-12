Mario Roggero, Montaruli zittisce la polemica: "Un video visto dall'esterno"

13 dicembre 2023 a

a

a

17 anni di carcere perché ha sparato e ucciso due ladri. Il caso del gioielliere Mario Roggero arriva fino a È sempre CartaBianca. Qui, nella puntata di martedì 12 dicembre in onda su Rete 4, è Augusta Montaruli a dire la sua. La deputata di Fratelli d'Italia premette che "rincorrere un ladro e sparargli non è ammissibile, ma quello che vediamo tramite il video diffuso e portato come principale prova della condanna, è un filmato che vediamo dall'esterno". Per Montaruli "bisogna trovarsi nella situazione", perché - ribadisce nello studio di Bianca Berlinguer - "è purtroppo una situazione stravolta dal punto di vista soggettivo".

Montaruli non è la sola ad aver preso le difese dell'uomo accusato di aver ucciso due rapinatori che avevano assaltato la sua attività a Grinzane Cavour nel 2021. Già Matteo Salvini ha voluto esprimere la propria solidarietà chiamando lo stesso Roggero. Il leader della Lega, si legge nel comunicato, "nel corso di una telefonata, gli ha promesso di restare in contatto e di non dimenticare il suo caso, aggiungendo la determinazione affinché venga approvata la riforma della giustizia".

"Rosiconi e incapaci, rivolgetevi alla Schlein!": Tg1, Montaruli demolisce il Pd

Intanto il gioielliere si difende dalle accuse parlando di "legittima difesa" e spiegando che "la gente del posto sta tutta dalla mia parte. Qualcuno che non sta con me c'è. Ma sono pochi. Mi dicono che sono un fascista. Ma io non lo sono. Io voglio la giustizia, il rigore, la certezza della pena. Chi delinque deve essere punito in modo esemplare".