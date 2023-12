Pier Luigi Bersani, "sei tu?": imbarazzante scambio di persona

13 dicembre 2023 a

"Non ha nessuna parentela con il politico Pier Luigi Bersani". Su Wikipedia alla voce Samuele Bersani c'è scritto chiaro e tondo che non sono consanguinei, eppure c'è chi crede che il cantante sia figlio dell'ex ministro dem e lui lascia correre.

Lo ha raccontato lo stesso ex segretario del Pd ai microfoni di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1. Alla domanda dei conduttori che gli chiedevano se lo avessero mai confuso col musicista Bersani ha risposto “Sì". Poi ha raccontato: "Una volta in radio un giornalista mi chiese: come sta suo figlio Samuele?". E lei come gli rispose? “Io non dissi nulla”. Come mai? “Un po’ per non mettere in imbarazzo il giornalista e un po’ perché non ho figli maschi e uno come lui mi piace molto!”.

Durante l'intervista radio, Bersani ha anche parlato dell’idea di un federatore della sinistra: “Si mette il carro davanti ai buoi, prima bisogna volere unire, poi discutere sui temi e poi se c’è bisogno di un federatore lo si cerca. Se cominciamo da questo viene fuori un’altra questione divisiva. Fare io il federatore? No, ho già detto che io oggi il carro lo spingo, non lo tiro. Sono pronto a dare una mano”. E sul rapporto tra Pd e M5S, l’ex leader dem spiega: “In questo momento trovo più sensata la posizione del Pd, Schlein è più generosa (di Conte, ndr) nel dire ‘facciamo una cosa assieme’. Vorrei dire però a tutti e due che da qui a qualche mese la gente dirà ‘scusate è ora di finirla di fare i polli di Renzo’, perché questa destra andrà fino in fondo”.