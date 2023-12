Covid, lo sfregio di Bersani al governo: "Speriamo nella benevolenza del virus. Questi qua..."

06 dicembre 2023 a

Nessuna emergenza, per quanto i dati relativi al contagio-Covid stiano risalendo. Non a caso per ieri, martedì 5 dicembre, era stata convocata una cabina di regia straordinaria per decidere le misure con cui affrontare questa nuova fase dell'epidemia. Eppure a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, nella puntata in onda su La7 nella serata di ieri, si individua a tempo record un colpevole e un grande assente: il governo.

Ospite in studio ecco Pierluigi Bersani, al quale si rivolge direttamente la Gruber: "Immagino che anche Bersani sia circondato da amici che per certo no-vax non sono e però dicono: ma perché fare il richiamo del vaccino? Questo governo, diciamolo, è il grande assente sul tema-Covid, anche perché forse è andata al potere una maggioranza in cui molti, tanti, sono no-vax", sentenzia la conduttrice.

Ecco che Bersani a quel punto si inserisce: "È inutile stupirsi, non volevano neanche le mascherine, altro che il vaccino. Certo che non c'è un messaggio agli italiani, non c'è. Bisogna sperare nella benevolenza del Covid, perché se aspettiamo che questi dicano vaccinatevi...". "Però i numeri e anche tutte le previsioni di tutti i medici e gli esperti non sono buone", interviene la Gruber. "Meglio pensarci da noi", aggiunge Bersani. "Mobilitiamoci, cerchiamo di dare questo messaggio: soprattutto i fragili e gli over-60 facciano questo richiamo", chiosa e conclude Lilli. Insomma, governo già condannato...

