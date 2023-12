Roberto Saviano "cancella" Atreju, travolto dagli insulti: "Ma rilassati!"

Alessandro Gonzato 17 dicembre 2023 a

L’armonia, in questo nuovo social network chiamato “Threads”, è durata poco, il tempo che vi irrompessero i Roberto Saviano, anzi, lui in persona, l’oracolo di Spaccanapoli e non solo, col carico natalizio di livore. Quindi, sì, fine della novità: Threads è diventato subito come Facebook e Twitter. Cos’è Threads? Giusto. Threads, che in inglese vuol dire “discussioni”, è un’App dove tutti si possono fare gli affari di tutti: commenti, foto, condivisioni e dunque sì di nuovo, alla fine è come gli altri social, e anche se non tutti hanno ancora capito bene come funzioni sta prendendo parecchio piede.

IL GENIO - Dicevamo: su Threads è arrivato Roberto Saviano, il quale come primo messaggio- attenzione al gran debutto- ha scelto un insospettabile obiettivo, il premier Giorgia Meloni. Il lavoro di fantasia è stato notevole, va detto, e d’altronde Saviano è un pensatore di successo.

In questi giorni è in corso la festa di Fratelli d’Italia che si chiama “Atreju”, e Saviano quel gran genio di Saviano l’ha buttata sull’originale pubblicando su Threads una foto a cavallo di Atreiu (senza “j”), il ragazzino protagonista della “Storia Infinita”, libro che ha 44 anni e il film 39, e insomma non è che siano forieri di questi grandi nuovi spunti.

Ma eccolo, Saviano, che prova a buttare il cuore oltre l’ostacolo: «Primo thread di benvenuto su Atreju; proviamo a liberarlo dal sequestro di Fratelli d’Italia? Atreju non ha nulla da dividere con un programma politico di estrema destra». Poi il maître à penser della sinistra, l’idolo di Fazio e del finto perbenista medio, è entrato nel dettaglio, si è arrampicato sull’albero genealogico: «Atreju creato da Michael Ende non ha famiglia è cresciuto dalla comunità Pelleverde (tutto senza virgole, ndr), non c’è padre, non c’è madre, non c’era sacra famiglia nella sua vita. Il nome Atreju», continua il pistolotto, «nella lingua del suo popolo significa proprio “cresciuto da tutti”». E ancora: «Gli eredi hanno dichiarato che “Micheal Ende non l’avrebbe mai permesso”. Atreju libero!». Prendiamo fiato. Non è stato facile arrivare in fondo. Respiriamo.

SPERNACCHIAMENTI - Il primo commento sotto il messaggio di Saviano è quello di una ragazza che sommessamente gli chiede di «lasciare la politica fuori da questa nuova realtà. Non inquiniamo il nuovo, con tutto rispetto». Saviano prova a fare il simpatico, e l’impresa non è semplice: «Sogno anche io un profilo in cui potrò postare solo foto di pizze (rigorosamente impastate e infornate da me) e selfie con i cieli tersi che non generino nessun dubbio malinconico. Mi impegnerò a costruire questo mondo possibile». Quella di Saviano è una missione. Gli sfigati che non hanno a cuore le sorti del Paese pubblicano le pizze. Lui no, non può. Saviano il liberatore adesso vuole, anzi deve cambiare il nome del raduno di Fratelli d’Italia. Ci prova Franco, un utente anche lui all’esordio su Threads, a fargli capire che così non fa bene alla salute: «Pensi di vivere tutto il resto della vita ingabbiato tra fascismi e i simi vari? Che ne dice se ti rilassi?».

Niente, Saviano le pizze impastate e infornate da lui non può pubblicarle. Nessun cielo terso. Lui deve salvare Atreiu. Riprova un altro utente a ridare un po’ di serenità al pensatore campano: «Questo sta facendo polemica sul personaggio di un libro. Vorrei essere così bravo a trovare spunti di conversazione». Altro messaggio, altro spernacchiamento: «Concordo, gli eredi dovrebbero denunciare Fratelli d’Italia e chiedere i danni. Chi gli ha dato il diritto di sequestrare un personaggio di fantasia (oltretutto minorenne)?». Atreiu incontra Mordiroccia, che ha perso la fiducia in se stesso per non essere riuscito a salvare i suoi amici, inghiottiti dal Nulla. Saviano è convinto di poter far meglio. È pronto a caricarsi sulle spalle l’umanità. Per farlo deve liberare il giovane Atreiu dal raduno di Fratelli d’Italia.