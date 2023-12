Giorgia Meloni, l'imprevisto durante il discorso: come risponde al fan

17 dicembre 2023 a

a

a

Un piccolo imprevisto durante l'intervento di Giorgia Meloni ad Atreju 2023. Il premier infatti è stato colto da un improvviso abbassamento di voce. E come riporta Repubblica, Giorgia Meloni si è brevemente interrotta e si è rivolta in romanesco a un sostenitore che l'ha esortata a proseguire l'intervento ad Atreju malgrado l'abbassamento di voce. "Grazie teso’", ha detto al sostenitore di Fratelli d'Italia, fermandosi a bere un sorso d'acqua durante il lungo intervento.

E il premier ha raccolto un fiume di applausi quando ha messo nel mirino Elly Schlein che ha rifiutato di presenziare alla kermesse di Fratelli d'Italia: "Il rifiuto di Elly Schlein "mi ha ricordato 'Ecce Bombo' di Nanni Moretti: mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente? faccio una citazione di sinistra". E ancora: "Ho letto che la segretaria del pd ha detto 'vedo persone che sono lì per accreditarsi con chi comanda e obbedire agli ordini di chi comanda'. Ecco, cara Elly tu puoi anche decidere di non partecipare, ma non c'è bisogno di insultare chi ha accettato un invito dimostrando un coraggio che evidentemente a voi difetta".

"Non ti permettere di insultare": uragano-Meloni sulla Schlein, Atreju si infiamma

Poi, parlando anche di un ipotetico referendum sulle riforme afferma: "Loro sognano di usare il referendum confermativo, dicendo 'Meloni come Renzi' per mandarmi a casa ma il referendum non è su di me, il referendum è sul futuro di questa nazione. E stavolta quel futuro sarà nelle mani non dei partiti e dei poteri forti ma degli italiani". Pd colpito e affondato.