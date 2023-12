Chiara Ferragni, Gasparri: "Il video da 1 milione? Le ho mandato un sms..."

19 dicembre 2023 a

Chiara Ferragni è sempre di più in mezzo alla bufera. Dopo la batosta dell'Antirtust per il caso dei pandori, l'influencer è stata costretta a scusarsi. In un video pubblicato sui social la Ferragni ha affermato di voler donare un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. Ma il video della Ferragni a quanto pare non ha convinto molto i follower e in tanti hanno smesso di seguirla.

La stessa Ferragni ha anche fatto sapere che anche la multa che dovrà pagare all'Antitrust (dopo il ricorso che stanno già preparando i suoi legali) sarà devoluta in parte all'ospedale, confidando già in uno sconto. La differenza andrà al nosocomio. E questa mattina pioveva sul bagnato con Selvaggia Lucarelli che sul Fatto ha messo nel mirino la Ferragni con il caso delle uova di Pasqua che a quanto pare avrebbe lo stesso finale del caso dei pandori.

Ma è il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri a rivelare un retroscena sulla scelta di Chiara Ferragni di donare un milione di euro al Regina Margherita: "La Ferragni probabilmente ha più guadagni che followers e, qualche giorno fa, è stata protagonista di una vicenda spiacevole, di cui forse non avrà colpe, per quanto riguarda un’attività di beneficenza. Ovviamente essendo personaggi pubblici, come noi politici, sono quotidianamente esposti a critiche. L'altra mattina, alle nove, durante la diretta di Agorà, le ho consigliato di fare un assegno a quei bambini e a chi li cura per fare bella figura, così avrebbe avuto un argomento per i giudizi di appello. Vedo che ha seguito il mio consiglio. Se ascolta me finalmente inizierà a fare cose positive nella vita".