Chiara Ferragni, Heather Parisi all'attacco: "Guarda questa pubblicità"

"Pubblicità NON ingannevole": Heather Parisi lo ha scritto sulla piattaforma X a corredo di una sua foto estrapolata da uno spot di Balocco degli anni '80. Nell'immagine, la showgirl tiene un panettone in mano e sorride all'obbiettivo della telecamera. Il riferimento, se non proprio la stoccata, è chiaro ed evidente. E riguarda il caso di Chiara Ferragni e Balocco, multati dall'Antitrust per oltre un milione di euro per "pratica commerciale scorretta". Dopo che è esploso il caso, l’influencer si è prima chiusa nel silenzio e poi ha chiesto scusa con un messaggio sui social: "Mi sono resa conto di aver commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro, separando completamente qualsiasi attività di beneficenza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali". Poi ha promesso di devolvere un milione di euro all'ospedale Regina Margherita di Torino.

Heather Parisi, allora, ha deciso di intervenire in modo ironico ma anche piuttosto provocatorio, pubblicando un frame dello storico spot degli anni ‘80 del panettone Balocco, del quale lei era la protagonista, e sottolineando come non si trattasse di pubblicità ingannevole. Decine i commenti degli utenti sotto il suo post: "Heather Parisi è veramente una grande artista", ha scritto per esempio uno di loro. Un altro invece: "Immensa Heather". E ancora: "Nei bei ricordi di quel mondo lontano, ci sei anche tu".