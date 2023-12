Chiara Ferragni, Safilo interrompe l'accordo: "Violazione di impegni contrattuali"

21 dicembre 2023 a

Si mette male per Chiara Ferragni. Oltre alla fuga di follower dopo il caso "pandoro", ecco che c'è chi si sfila dagli accordi precedentemente siglati con l'influencer. È il caso di Safilo Group. L'azienda impegnata nella produzione e distribuzione di occhiali ha comunicato tramite una nota "l'interruzione dell'accordo di licenza per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Chiara Ferragni a seguito di violazione di impegni contrattuali assunti dalla titolare del marchio".

Per l'imprenditrice digitale si tratta di un'altra tegola. Nei giorni scorsi l'Antitrust ha sanzionato società riconducibili alla influencer per oltre 1 milione e Balocco per 420 mila euro per pratica commerciale scorretta, poiché - secondo l'Autorità - avevano fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro "griffato" Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’Ospedale Regina Margherita di Torino.

Una collaborazione, quella con l'azienda di occhialeria, avviata nel 2021, quando la Ferragni aveva annunciato un accordo pluriennale per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear, sia da sole che da vista, in licenza a marchio "Chiara Ferragni". L'intera gamma è stata messa, poi, in vendita a partire dal 2022. "Safilo rappresenta non soltanto un'eccellenza nell'eyewear ma anche, come il mio marchio, un grande esempio di spirito italiano con una valenza globale", aveva detto l'nfluencer, che è ceo e direttore creativo del brand Chiara Ferragni. Prima di Safilo la moglie di Fedez aveva stretto un patto con Luxottica.