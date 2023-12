Chiara Ferragni, il silenzio di tutta la famiglia: le indiscrezioni

22 dicembre 2023 a

a

a

L’inchiesta della Procura di Milano sul pandoro ’Pink Christmas’ di Balocco griffato Chiara Ferragni si allarga anche caso delle uova di Pasqua Dolci Preziosi che coinvolge sempre la nota influencer.

Sulla scrivania del procuratore aggiunto Eugenio Fusco è giunto infatti un secondo esposto, che è confluito nel fascicolo per ora senza indagati e senza ipotesi di reato aperto a seguito della denuncia presentata da Codacons e Assourt in oltre 100 procure d’Italia. Dopo aver dato ieri il mandato alla Guardia di finanza di Milano per acquisire dall’Antitrust i documenti riguardanti la vicenda Balocco, lo stesso pm ha firmato questa mattina - secondo quanto si apprende - la delega alle Fiamme Gialle per la vicenda delle uova pasquali. Resta improbabile che si arrivi alla contestazione del reato di truffa, mentre gli inquirenti stanno approfondendo l’eventuale profilo di frode in commercio. E questa nuova tegola sulla testa della Ferragni agita e non poco le acque a casa dell'influencer.

"Che fine rischia di fare": Chiara Ferragni rinchiusa in casa, testimonianza-choc dal suo entourage

Come ha rivelato ieri l’ex caporedattore della direzione del Tg2 e critica di moda Mariella Milani "Chiara Ferragni è distrutta, ho parlato con un suo amico che mi ha detto che non esce di casa da giorni. Secondo me in questo bene fa bene a stare zitta, solo il tempo ci dirà come andrà a finire perché il danno d’immagine che ha avuto è enorme. Ieri la notizia del pandoro è finita anche sulla ’Bbc’ e sul ’New York Post’ perciò ormai ha fatto il giro del mondo. Chissà se cadranno delle teste". Ma a trincerarsi dietro il silenzio più totale sono anche i familiari dell'influencer che di fatto non parlano da giorni e non hanno commentato quanto accaduto.