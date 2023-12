Mes, Vittorio Feltri contro la Ue: "I 50 miliardi tolti all'Italia"

25 dicembre 2023 a

Il governo italiano ha detto "no" al Mes, non ratificando l'accordo in Europa. Un tema dirompente che riempie anche la puntata della vigilia di Natale di Stasera Italia, il programma in onda su Rete 4 e condotto da Augusto Minzolini.

Ospite in collegamento ecco Vittorio Feltri, chiamato a confermare il rifiuto del governo e i successivi strali delle opposizioni. "Devo confessare di non essere un tifoso del Mes, assolutamente no. Non credo possa suscitare un disastro il fatto che l'Italia ha votato contro", premette il direttore. Dunque, a stretto giro aggiunge: "Ma vorrei anche ricordare che in una fase precedente, qualche anno fa, sempre in virtù degli strani accordi europei, siamo stati costretti a pagare 50 miliardi alla Grecia e mai nessuno ce li ha restituiti. Se il Mes dovesse replicare qualcosa del genere, non credo farebbe minimamente l'interesse dell'Italia".

Infine, uno sguardo al futuro: e ora, che succede? "Il fatto che 19 paesi abbiano detto sì non significa niente. Credo che questa mossa serva solo a modificare alcune cose, poi anche l'Italia accetterà il Mes", conclude un profetico Vittorio Feltri.