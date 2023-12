Chiara Ferragni, la bomba di Mario Giordano: tam-tam, cosa sta per mandare in onda

27 dicembre 2023 a

Mario Giordano non si ferma. E così, ecco che il conduttore di Rete 4 torna con il suo Fuori dal Coro. Una puntata, quella di domani, mercoledì 27 dicembre, che farà per certo discutere. Giordano infatti dedicherà una pagina alle occupazioni abusive con la vicenda che vede coinvolta una famiglia che, dopo aver ottenuto l’assegnazione di un alloggio, ha scoperto che questo era già stato occupato.

Un tema molto a cuore alla trasmissione, a cui segue un'inchiesta. Ampio spazio verrà dunque dedicato allo scandalo che sta scuotendo il Belgio. Sembrerebbe che tra gli anni ’50 e ’80 la Chiesa cattolica belga abbia venduto dei bambini all’insaputa delle loro madri. E ancora, un approfondimento sul mondo degli influencer con il racconto di alcuni casi di mancata trasparenza su cui le autorità competenti stanno lavorando. Infine, un’analisi sul tema dell’immigrazione nel Nord-Est Italia con focus sulla difficoltà dell’integrazione in alcune zone e un viaggio tra i boschi di Varese che sembrano essere caduti in mano alla criminalità.

Oltre al caso-Vaticano destinato a far parlare, il giornalista tornerà sul pandora-gate di Chiara Ferragni. Già nella scorsa puntata, Giordano non ci era andato per il sottile: "Attenti alla buonissima Chiara Ferragni, l'influencer che sembrava Madre Teresa di Calcutta in versione via Montenapoleone. Si è comportata da vero piranha. Solo dopo essere indagata dalla Procura, solo dopo, ha chiesto scusa. Lacrime di coccodrillo: quando sei stato beccato con le mani nella marmellata, anzi nello zucchero a velo, allora chiedi scusa solo perché ti conviene. E poi come chiede scusa. Innanzitutto continua a fare ricorso. Ma come? Chiedi scusa e fai ricorso?".