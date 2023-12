Chiara Ferragni è sparita, mistero dopo lo scandalo: girano voci clamorose

26 dicembre 2023 a

Ora anche un piccolo mistero avvolge Chiara Ferragni: dove si trova? Dopo gli scandali e il silenzio social, ha fatto perdere le tracce: l'ultimo avvistamento alla vigilia di Natale, intercettata al parco Sempione di Milano, prima uscita di casa dopo l'esplosione del caso-pandoro. E ancora, ci si interroga: con chi ha passato il Natale? Era con Fedez e i figli oppure no?

Il rapper e marito della influencer, lo scorso 14 dicembre, parlando con i fan su Instagram affermava: "Natale a casa? Ragazzi, ma che domande mi fate? Secondo voi, io sposato con Chiara Ferragni, posso passare il Natale a casa?". Di sicuro (forse...) c'è che Fedez, a Natale, è rimasto a casa: ha postato la sera della vigilia alcune storie in cui si mostrava insieme al rapper Rondo da Sosa e al padre, dunque le foto con i figli nel giorno di Natale, foto scattate nel suo appartamento a City Life, Milano. Ma la Ferragni non si è mai vista (per inciso, Fedez ha anche cambiato la foto profilo su Instagram, sostituendola con una in cui si mostrava insieme ai suoi figli ma senza Chiara, salvo poi prodursi in una frettolosa retromarcia).

E insomma, il gossip è impazzito: Chiara Ferragni è con lui? Si trova a Milano o è "fuggita" in montagna? Oppure, magari, si trova nella villa acquistata a Como dalla coppia? Possibile che la Ferragni scelga semplicemente di non mostrarsi e che, dunque, sia rintanata nel sontuoso appartamento meneghino da 800 metri quadri. Ma ovviamente, considerata la situazione e la loro esposizione mediatica, le voci e i chiacchiericci si rincorrono.

A rafforzare voci e sospetti il fatto che le sorelle di Chiara Ferargni siano in montagna, così come mostrato sui social. E in montagna, come spiegava Fedez, dovevano andarci anche i Ferragnez, salvo poi cancellare tutto, come rivelato da Linkiesta. E su queste basi, c'è chi ipotizza che l'imprenditrice digitale possa essere in montagna, lontana da Fedez.

Non solo: c'è anche una seconda teoria, secondo cui quanto postato da Fedez il 24 e 25 dicembre sia stato preparato nei giorni precedenti, per poi essere pubblicato durante le feste per dimostrare che la coppia si trova a Milano, insomma per depistare. Insomma, è mistero fitto e le teorie si accavallano. Resta solo una grande domanda: dove si trova, ora, Chiara Ferragni?