Chiara Ferragni, insulti alle sorelle: "Dovete stare chiuse in casa"

26 dicembre 2023 a

Non vanno giù gli auguri di Buon Natale dalle sorelle Ferragni. Mentre Chiara è ancora trincerata nel suo silenzio, Valentina e Francesca augurano ai propri fan serene feste. Un vero e proprio boomerang, però. Gli utenti del web dimostrano di non aver perdonato l'influencer sul cosiddetto "pandora-gate" ed ecco che attaccano: "Ciò che fa più 'riflettere' in questa storia è la strategia usata in tutto e per tutto. Ogni membro della famiglia ha smesso di pubblicare in questi giorni e magicamente, adesso che è uscito il video di lei che porta i figli al parco, ecco che arrivano le foto di auguri, rigorosamente semplici, senza 'adv' o 'supplied' per la prima volta in 10 anni. È un dato certo, che se non ci fosse stato tutto questo polverone, questa foto sarebbe stata geolocalizzata in una località di montagna, con un 'invitedby' alla fine della caption. Sgamabilissimi!", scrive un internauta sotto la foto di Valentina assieme al fidanzato e al cane.

E ancora: "Stranamente le sorelle che vivono attaccate al c**o di Chiara ora trascorrono il Natale per conto loro senza pubblicizzare nulla…". Ma c'è anche chi ci va giù più pesante: "Il vero significato del Natale non lo rappresentate. Vergognatevi e rimanete chiusi in casa". Non sono da meno i follower della primogenita. Al post dal titolo "Buona vigilia a tutti dalla nostra famiglia", Francesca viene sommersa dalle critiche.

"Tutta strategia, non esiste genuinità. Le due sorelle testano nella stessa giornata in attesa di rilanciare l'anatra zoppa", "La più famosa e truffaldina delle sorelle, manda avanti lei per testare l'umore della gente. Mi raccomando, continuate a seguire il nulla e fatevi truffare", "Iniziate a starmi sulle b. pure voi! Credo che l’unico Ferragni genuino e con bontà d’animo sia vostro padre", sono solo alcuni dei commenti.