Vittorio Emanuele Parsi, malore a Cortina: in terapia intensiva, "condizioni estremamente gravi"

Ore di angoscia per Vittorio Emanuele Parsi, colpito da malore a Cortina d'Ampezzo. Il politologo professore ordinario di Relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna anche "Studi strategici" è stato ricoverato d'urgenza in condizioni "estremamente gravi" in terapia intensiva all'ospedale di Treviso dopo aver accusato un problema di tipo cardiovascolare. Il professore, 62 anni, è volto noto anche in tv dov'è spesso ospite e commentatore a La7.

Tra i più noti analisti italiani delle questioni geopolitiche in Italia, Parsi era a Cortina per presentare il suo ultimo libro Madre Patria. Un'idea per una nazione di orfani. Nella serata di mercoledì ha avvertito un forte dolore al petto ed è stato immediatamente trasportato all'ospedale "Codivilla" di Cortina. Da qui, a causa della gravità delle sue condizioni, il professore è stato dunque trasferito prima all'ospedale di Belluno e quindi a Treviso. Qui è stato sottoposto a un intervento chirurgico durato circa due ore. Trasferito in terapia intensiva, la sua prognosi è riservata. La famiglia è accorsa al suo capezzale.