Meloni uomo dell'anno, "e questa copertina?": sinistra zittita

La copertina è stata pubblicata a novembre. Per l’anno 2023, la rivista americana GQ ha eletto l’imprenditrice Kim Kardashian... «uomo dell’anno». Proprio così: uomo dell’anno. Senza creare nessuno scandalo a sinistra, a differenza del titolo di Libero dedicato al premier Giorgia Meloni.

Sulla copertina, sotto il titolo “The 2023 men of the year issue” c’è proprio lei, la star del reality show The Kardashian. Il motivo del premio è il potere imprenditoriale acquisito da Kim negli anni. Il suo marchio Skims vale 4 miliardi di dollari. La stessa Kardashian ha pubblicato la copertina di GQ su Instagram scrivendo sotto: «Ciao, sono l’uomo dell’anno di GQ!».