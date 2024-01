Gino Cecchettin assolda un agente: occhio ai tranelli della politica

03 gennaio 2024 a

Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso novembre, ha deciso di affidarsi alla notissima agenzia di comunicazione londinese Andrew Nurnberg. Una naturale conseguenza di quell’“impegno civico” che ha annunciato dopo la morte della figlia, per far sì che quanto successo non ricapiti ad altre donne. Giovanni Sallusti, su Libero, ha voluto scrivergli una lettera: "La sacrosanta battaglia civile contro la violenza sulle donne e la (sotto)cultura che ne è all’origine scatenerà una miriade di appetiti, pochissimi disinteressati".

