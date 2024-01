Gino Cecchettin, la svolta dopo la morte di Giulia: chi gli cura l'immagine

02 gennaio 2024 a

Gino Cecchettin, il padre di Giulia, la ragazza di 22 anni uccisa dal suo ex Filippo Turetta, si è preso una pausa dal lavoro e ora si è affidato a un'agenzia di comunicazione di Londra, che è anche una agenzia letteraria che rappresenta autori nel campo della narrativa e di fiction. Secondo quanto riporta Il Gazzettino, a curare l'immagine di Cecchettin sarà l'agenzia Andrew Nurberg e la sua agente si chiama Barbara Barbieri. "In questi giorni Gino Cecchettin si è preso una vacanza - spiega la Barbieri - e non se la sente di rilasciare interviste e dichiarazioni".

Durante queste festività di Natale, la famiglia Cecchettin è ovviamente chiusa nel suo silenzio e nella totale riservatezza.

Il padre di Giulia Cecchettin aveva lasciato il lavoro lo scorso dicembre, con un annuncio pubblicato sul suo profilo LinkedIn. "Ai miei clienti, fornitori, amici e colleghi. È con grande dolore che condivido con voi un momento di pausa dalla mia professione, profondamente segnato dalla recente perdita di mia figlia Giulia", aveva scritto. Poi, aveva aggiunto, riguardo il suo futuro: "Questo periodo di lutto e riflessione è e sarà un viaggio difficile, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza delle relazioni positive e del sostegno reciproco".

E aveva anche spiegato che stava valutando un suo "nuovo impegno civico che accompagnerà il mio cammino. Desidero canalizzare il dolore in azioni positive, che possano aiutare chi si trova nelle stesse situazioni di Giulia".