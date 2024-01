Duello tv Meloni-Schlein? Mentana rispolvera questo: "30 anni fa..."

06 gennaio 2024 a

Il faccia a faccia televisivo tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sembra avvicinarsi. A dirsi soddisfatto è Enrico Mentana. Il direttore del Tg La7 ricorda il passato con un post su Facebook: "Si parla in questi giorni del duello tv che potrebbe avere luogo tra Meloni e Schlein. Mi piacerebbe che il genere tornasse in auge (chiunque sia a ospitarlo!) - esordisce il giornalista prima di riavvolgere il nastro -. Toccò proprio a me per sorte inaugurarlo esattamente 30 anni fa, con Berlusconi e Occhetto. Mi capitarono poi Berlusconi-Prodi, due anni dopo, e la sfida del Cav con Rutelli, ma solo molto dopo il loro scontro elettorale del 2001. Molto forti anche i confronti D'Alema-Fini, e a suo modo unico quello referendario tra Renzi e De Mita nel 2016". Insomma, in un post con tanto di foto dell'epoca, Mentana sembra essere in attesa del confronto dell'anno.

La stessa leader del Pd, nella giornata del 6 gennaio, ha rotto il silenzio: "Ho lanciato io la sfida Meloni sul merito: non mi fa nessuna paura, anche se hanno provato a dirlo dopo il mio rifiuto di partecipare alla loro festa di partito perché non divido il palco con nostalgici del fascismo e franchismo".

E ancora, raggiunta da Repubblica: "Si vedrà che le pompose promesse della destra si sciolgono con le neve al sole. Il confronto tv non sostituisce pero' quello in Parlamento, lo frequentano poco e calpestano spesso le opposizioni".